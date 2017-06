Đất nền Bình Dương có dấu hiệu “nóng” về giá

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù không "nóng sốt" như thị trường đất nền Tp.HCM nhưng đất Bình Dương vẫn âm thầm tăng giá bán kể từ thời điểm đầu năm 2017. Đặc biệt, các nền đất dự án phân lô và đất lẻ thổ cư tại khu vực Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An giá tăng từ 30% so với giai đoạn đầu. Trong đó, đất dự án mới mở bán ghi nhận giao dịch thành công từ 60 – 80% số lượng nền tung ra.



Đất nền khu vực Dĩ An, giáp ranh Q.9 và Thủ Đức (TP HCM) có mức tăng giá rõ rệt nhất. Những dự án mở bán trong tháng 4 và 5/2017 giá tăng thấp nhất 10% so với giai đoạn đầu chào bán vào cuối năm 2016. Đối với những dự án có vị trí giáp ranh các Q.Thủ Đức và Q.9 như KDC phát triển Đô thị Tân Bình, KDC Đông Hòa, KĐT Bình Nguyên, KĐT The Park Luxury… giá tăng nhanh từ 30% trong vòng 6 - 12 tháng. Nếu thời điểm năm 2015, đất dự án khu vực này "im ắng", giá chuyển biến nhẹ từ 5 – 10% thì từ giữa năm 2016 đến nay, giá đất tăng nhiệt theo sự nóng sốt chung của các quận lận cận TP HCM. Đặc biệt, từ đầu năm 2017, giá đất nền Bình Dương ghi nhận mức tăng trung bình từ 20 – 30% ở các dự án đã có sổ hồng.

Giá đất nền Bình Dương ghi nhận mức tăng trung bình từ20 – 30% ở các dự án đã có sổ hồng. Ảnh: Nguyệt An

Khảo sát của PV, giá tăng 50 – 150 triệu đồng/nền ở các dự án hạ tầng đã hoàn chỉnh, có sổ hồng riêng. Cụ thể, tại KDC Đô Thị Tân Bình, giá nền đất hiện tại là 850 triệu đồng/nền 70m2. Được biết, giá này đã tăng 100 triệu đồng/nền so với thời điểm chào bán vào tháng 1/2017. KDC Đông Hòa, giá bán nền vào đầu năm 2016 là 13 triệu đồng/m2 đến nay giá đã lên 16 triệu đồng/m2. Tương tự, KDC Biconsi cũng có sự tăng giá bán từ 9.5 triệu đồng/m2 lên 11.2 triệu đồng/m2 chỉ trong vòng 6 tháng.

So với huyện Dĩ An, đất nền dự án Thuận An tăng giá chậm hơn nhưng tính từ đầu năm 2017, khu vực này có dấu hiệu đột biến về giá so với thời điểm năm 2016. Cụ thể là ở hầu hết các dự án đất nền giá tăng từ 15 – 20%, giao dịch đến từ các NĐT lẻ cũng tăng lên đáng kể. Giữa năm 2016 nếu đất dự án huyện Thuận An chủ yếu rơi vào mức 9 – 10 triệu đồng/m2 thì hiện nay đã tăng lên từ 13.5 – 15 triệu đồng/m2. Đặc biệt, tại tuyến đường quốc lộ 13 (Thuận An) giá đất dự án tăng rõ nét từ 2 – 5 triệu đồng/m2 so với giai đoạn đầu mở bán vì hạ tầng được đầu tư và kết nối thuận tiện đến TP HCM. Cụ thể, một số KDC như Vĩnh Phú , Thuận Giao, Việt Sing, Vsip…giá đất tăng bình quân 20% so với thời điểm đầu chào bán.

Đất thổ cư lẻ tại khu vực Dĩ An, Thuận An cũng ghi nhận sự tăng giá bán từ cuối năm 2016. Mặc dù mức tăng không bằng đất nền dự án nhưng do sức mua cao ở loại hình này nên giá bán liên tục được điều chỉnh tăng từ 1-2 triệu đồng/m2. Theo ghi nhận của PV, đất lẻ thổ cư của dân bản địa tại khu vực Dĩ An, Thuận An được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới vì có nhiều NĐT lẻ bắt đầu quan tâm đến loại hình này.

Đất nền phân lô tại huyện Tân Uyên cũng ghi nhận tăng giá gần gấp đôi trong vòng 1 năm trở lại đây. Đặc biệt, từ thời điểm đầu năm 2017, giá đất lẻ thổ cư đã có sổ hồng tại khu vực này ghi nhận mức tăng gần 50% ở các vị trí mặt tiền so với thời điểm đầu năm 2016. Đất nền tại khu Vsip 2 mở rộng (Tân Uyên) hiện đang chào giá bán 500 triệu đồng/nền/100m2. Trong khi vào đầu năm 2016, giá này ở mức 260 triệu đồng/nền cùng diện tích. Được biết, nhu cầu mua đất xây nhà của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp gia tăng khiến giá đất thổ cư tại đây cũng bắt đầu "làm giá" tăng theo.

Theo ghi nhận của PV, đất nền Bình Dương không chỉ tăng giá ở các khu vực dân cư hiện hữu, hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh như khu vực Dĩ An, Thuận An mà ở một số khu vực dân cư thưa thớt, tiện ích xung quanh còn hạn chế như huyện Tân Uyên giá vẫn tăng đều. Thậm chí mức tăng khu Tân Uyên còn cao hơn khu Dĩ An – nơi giáp ranh TP HCM. Theo các môi giới, giá đất một số khu vực tại Bình Dương có dấu hiệu tăng cao từ thời điểm cuối năm 2016 đến nay là bởi NĐT TP HCM đổ về đây săn đất ngày càng nhiều. Đồng thời, đường xá, tiện ích cộng đồng, trình độ dân trí ở khu vực Dĩ An, Thuận An đang phát triển cũng là một trong các nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu sinh sống của một bộ phận cư dân làm việc tại TP HCM, khiến giá đất "hồi sinh" theo.

Anh Huỳnh Đại Trí, nhân viên kinh doanh sàn giao dịch BĐS Phú Phong cho biết: "Số lượng NĐT TP HCM về Bình Dương săn đất lẻ thổ cư ngày càng nhiều. Nhu cầu chỗ ở của dân lao động tỉnh lẻ làm việc tại các khu công nghiệp Bình Dương gia tăng là 2 nguyên nhân khiến giá đất Bình Dương tăng giá thời gian qua". Theo anh Trí, đất Bình Dương không "sốt" hoặc đột biến về giá như khu vực TP HCM nhưng thực chất, giá đất vẫn tăng đều đều. Có những nơi vị trí đẹp, sức mua tốt, giá bán các nền giai đoạn tiếp theo có thể tăng gần gấp đôi so với giai đoạn đầu mở bán.

Còn theo anh Nguyễn Hà, nhân viên kinh doanh Công ty Dịch vụ BĐS Phúc Đạt, đất nền dự án khu vực Dĩ An ghi nhận sức mua tốt, giá chuyển biến từ 10 – 30% ở các dự án đã có sổ hồng. Hoạt động mua rồi ký gửi công ty bán lại của NĐT lẻ tăng rõ nét từ thời điểm cuối năm 2016 khiến giá bán ra cũng được điều chỉnh liên tục. Anh Hà cho rằng: "So với mức tăng của các quận ven Tp.HCM, giá đất Bình Dương vẫn ở ngưỡng trung bình và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới".

Tìm hiểu được biết, hiện tượng đầu cơ găm hàng rồi thổi giá bán, "cò" nâng giá đất cũng là tình trạng đã và đang diễn ra ở một số khu vực của Bình Dương. Vì thế, giá đất leo thang thời gian qua ở một vài nơi xuất phát từ yếu tố này.