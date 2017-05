"Cơn sốt" đất Sài Gòn hạ nhiệt, môi giới Hà Nội đẩy giá

Cò đất TP HCM tháo chạy



Ông Minh, một người chuyên môi giới và phân lô đất tại H.Bình Chánh (TP HCM) cho biết, những ngày qua thị trường bất động sản đã có dấu hiệu chững lại. Đơn cử, tại xã Phong Phú (H.Bình Chánh), "cơn sốt" đẩy giá đất ở đây lên khoảng 4 triệu đồng/m2, gấp đôi giá trước đó, nay đã trở lại lúc ban đầu là 2 triệu đồng/m2. Thị trường đất nền tại Bình Chánh hiện cũng đang chững lại do khách mua ít, giao dịch cũng giảm 15% so với thời điểm cách nay 1 tháng. "Bây giờ là giảm giao dịch, tiếp theo mới giảm giá do khách mua ít, thậm chí không ai mua", ông Minh nói và cho biết, việc tách thửa đất hiện nay rất khó khăn do Tp.HCM đang sửa Quyết định 33 nên các đầu nậu đều "án binh bất động".

Tại dự án Sadeco (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP HCM), nhân viên môi giới ở đây cho hay, mấy ngày nay giao dịch giảm rõ rệt. Nhiều khách ký gửi bán nền dưới giá mặt bằng chung của khu vực nhưng chào mãi cũng không ai mua. Dự án Thanh Nhật (đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè) cách đây 2 tháng giá bán từ 20 - 20,5 triệu đồng/m2 nhưng nay chỉ còn khoảng 18 triệu đồng/m2 mà cũng không có khách mua.

Nhân viên này cho biết, Sadeco là dự án đất nền được dùng để tham chiếu giá cho các dự án khác tại khu vực H.Nhà Bè nên nếu dự án này chững lại thì giá của những nơi khác trong huyện chắc chắn cũng đứng theo.

Trong khi đó, tại một điểm nóng về tăng giá đất là khu vực Q.9 (TP HCM) tình trạng cũng tương tự. Ở các khu đất phân lô bán nền tại khu vực P.Phú Hữu (Q.9), giá đất đã giảm mạnh. Cụ thể, nếu trước đây giá đất một số khu phân lô trong hẻm là từ 20 - 22 triệu đồng/m2, nay chỉ còn khoảng 18 triệu đồng/m2.

Cơn sốt đất nền ở TP HCM đã chững lại

Lãnh đạo một công ty địa ốc tại Q.9 cũng thừa nhận, thị trường đất nền ở khu Đông Sài Gòn đã chững lại sau một thời gian "sốt nóng". Điều này tốt cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và cả người dân bởi thị trường phát triển bền vững thì có thể kiếm ăn bền vững. Cách đây 1 - 2 tháng, khu vực này cò đất đứng đầy đường. Mỗi khi có người đi ngang, họ còn lao xuống lòng đường phát tờ rơi, chèo kéo khách nhưng nay tại các khu phân lô bán nền tại Q.9 gần như không thấy bóng dáng cò đất, các bảng rao bán đất cũng dẹp bớt. Tại các điểm bán hàng chỉ còn "cắm chốt" một đến hai người đứng tư vấn cho khách.

Dạo một vòng các khu vực trước đây là tâm điểm "nóng sốt" của H.Củ Chi, người mua cũng không còn tấp nập như trước, giá đất cũng đã chững lại.

Môi giới Hà Nội miệt mài đẩy giá đất

Nếu như "cơn sốt" ở TP HCM đã bắt đầu hạ nhiệt thì tại Hà Nội môi giới vẫn đang miệt mài đẩy giá đất. Đơn cử như tại dự án Thanh Hà Cienco 5, nhiều người có nhu cầu bán đất nền liền kề tại đây đang rao bán 18 - 24 triệu đồng/m2 tùy lô. Tại một số vị trí đẹp, giá đất được đẩy lên đến 31 triệu đồng/m2. Nhưng theo lời anh Ngô Văn Long, chủ một tin rao vặt đất tại Thanh Hà Cienco 5, khách hầu như đều trả giá thấp hơn mức rao bán nhiều. Vì vậy, rao tin cả vài tháng nhưng anh vẫn chưa bán được mảnh đất diện tích hơn 80m2 của mình.

Theo tìm hiểu, giá đất dự án Thanh Hà Cienco 5 đang bị đẩy lên khá mạnh. Có khu vực rao giá gấp 1,5 - 2 lần so với giá trên hợp đồng mua bán ban đầu. Thậm chí một số người làm môi giới tại văn phòng nhà đất quanh khu vực này báo giá 50 - 55 triệu đồng/m2 (giá hợp đồng 24 triệu đồng/m2 cho lô đẹp cạnh đường). Còn khu vực gần hồ, đất đang được đẩy lên mức giá khoảng 25 - 28 triệu đồng/m2 so với giá hợp đồng 16 triệu đồng/m2.

Môi giới tên Xuân cho biết, nếu nhà đầu tư không quyết nhanh, giá đất còn tăng lên từng ngày. Nhằm thuyết phục khách "xuống tiền", cò đất này đưa ra một số chiêu thức hết sức hiệu quả là mua bán sang tay nhanh hưởng chênh lệch. Xuân phân tích: "Đáng ra phải vào ngay 50% tổng giá trị hợp đồng nhưng có thể xin lùi đóng 2/3 với lý do phải xoay tiền. Trong thời gian chờ đóng tiếp số còn lại sẽ tìm cách đẩy đi với giá cao hơn, cũng ăn chênh được một khoản.

Tuy nhiên trên thực tế mọi chuyện không "dễ ăn" như vậy. Một người mua đất đang bị "sa lầy" vì chiêu thức này cho hay, việc đẩy hàng đi rất khó khăn bởi nhà đầu tư nào có chút kinh nghiệm thì đều biết là đất ở đây đang bị thổi giá, giao dịch thật không có nhiều.

Không ít nhà đầu tư đến thăm mua đất tại dự án này cũng thuộc đội quân "thổi giá". Khi biết chúng tôi có nhu cầu "lướt sóng" đất tại Thanh Hà Cienco 5, một nhà đầu tư giới thiệu tên Tuấn Anh cho biết, nếu ngại mua đơn lẻ, có thể gom tiền chung với một số người khác, sau đó cùng nhau thổi giá. Đến mức hợp lý là cùng bảo nhau chốt, đẩy đi, thu tiền về.

Điều đáng nói là mặc dù giá bị thổi tăng vùn vụt, nhưng hạ tầng dự án này hầu như chưa có gì. Đến nay, dự án vẫn mới chỉ có 3 tòa nhà hoàn thiện, hạ tầng cây xanh chưa có. Phần hồ theo như thiết kế cũng chưa có nhưng giá bán đã bị đội lên gấp 1,5 - 2 lần so với giá vào hợp đồng. Trước đó, dự án này có khá nhiều tai tiếng. Đơn cử, vào tháng 6/2016, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã yêu cầu dừng hoạt động huy động vốn liên quan kinh doanh bất động sản thuộc dự án này. Được biết, nhiều năm liền, dự án cũng liên quan đến tranh chấp, kiện cáo, không đưa vào hoạt động. Bên cạnh Thanh Hà Cieco 5, đất ở một số khu vực khác tại Hà Nội cũng bị "thổi giá" mạnh như ở P. Dương Nội (Q.Hà Đông) điểm gần dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall sắp đầu tư, P. Mỗ Lao (Q.Hà Đông), khu đô thị Văn Phú (Q.Hà Đông)...