Bộ Xây dựng đề ra 4 mục tiêu cho năm 2017

Thứ nhất, tổ chức kiểm tra một số dự án bất động sản (BĐS) cao cấp có quy mô lớn, chiếm nhiều diện tích đất.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường BĐS, gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa BĐS nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Cải tạo chung cư cũ sẽ được đẩy mạnh trong năm 2017 Ảnh: Quốc Định

Thứ ba, triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội trọng điểm; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và sử dụng quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá bán thấp. Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng cho biết tồn kho BĐS năm 2016 giảm mạnh. Tính đến ngày 20-12-2016, tổng giá trị tồn kho BĐS cả nước còn khoảng 31.023 tỉ đồng, đã giảm 97.525 tỉ đồng (75,87%) so với quý I/2013, giảm 19.866 tỉ đồng (39,04%) so với tháng 12-2015. Tín dụng trong lĩnh vực BĐS tăng khá, tính đến ngày 31-10-2016 đạt dư nợ 425.521 tỉ đồng, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2015.