Mỹ là thành phố đứng đầu về công nghệ

Mỹ: Dẫn đầu về công nghệ

Theo đó, Austin được đánh giá là thành phố dẫn đầu về công nghệ, với cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh, nguồn nhân tài và lối sống thích hợp làm cơ sở vững chắc cho các công ty công nghệ phát triển.

Hai thành phố khác cũng ở Mỹ - San Francisco và New York - lần lượt xếp hạng 2 và 3 trong cuộc điều tra. Vị trí thứ tư theo xếp hạng là London. Savills phân tích: Việc dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tư và nhân tài trong lĩnh vực công nghệ là lợi thế cho các thành phố tại Mỹ so với các trung tâm khác trên thế giới. Tuy vậy, Austin đã vượt lên trên San Francisco để giành vị trí đầu bảng nhờ chi phí bất động sản thấp hơn, chính vì vậy, thành công hơn trong việc thu hút nhân tài công nghệ.

Trong khi những vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thuộc các thành phố của Mỹ, các vị trí còn lại trong top 10 hầu hết là những thành phố sôi động khác như Amsterdam, Copenhagen và Toronto, với thứ hạng cao hơn các thành phố công nghệ tên tuổi lâu đời như Hồng Kông và Singapore. Theo Savills, điều này là nhờ vào môi trường sống sôi động và lành mạnh hơn tại các quốc gia này. Nhiều doanh nghiệp cũng ghi nhận rằng các yếu tố này sẽ dần chứng tỏ được tầm quan trọng trong việc thu hút nhân tài ngành công nghệ.

London: Thành phố “sôi động” nhưng “lành mạnh” nhất

Savills đã lượng hóa mức độ “sôi động” thông qua các dịch vụ giải trí, văn hóa và đời sống về đêm và “lành mạnh” qua mức độ ô nhiễm, chất lượng các công viên, dịch vụ y tế, thời gian đi lại của 22 thành phố lớn trên toàn cầu và tính chi phí sống tại những địa điểm này để lần đầu tiên tạo ra “chỉ số sôi động và lành mạnh của thành phố”. Trên cơ sở này, Berlin, London và Tokyo là những thành phố dẫn đầu. Berlin là thành phố duy nhất nằm trong top 5 thành phố trên cả 3 phương diện “sôi động”, “lành mạnh” và chi phí sinh hoạt tốt, vì vậy dẫn đầu bảng xếp hạng. London và Tokyo, tuy có số điểm lành mạnh thấp hơn, đều là các đô thị tầm quốc tế và vì vậy được xếp hạng cao nhờ mức độ sôi động của đời sống nơi đây.

Amsterdam xếp hạng thứ 4 và Toronto xếp hạng thứ 5, với điểm số “lành mạnh” và “sôi động” khá cao, trong khi chi phí sinh hoạt chỉ ở mức vừa phải. Copenhagen xếp hạng thứ 11 do chi phí sinh hoạt cao nhưng được ghi nhận là thành phố công nghệ dẫn đầu về mặt “lành mạnh”, vì vậy theo Savills, là một thành phố rất đáng được quan tâm. Với vấn đề an sinh ngày càng được thế hệ người lao động mới chú trọng hơn, đây có thể sẽ trở thành yếu tố then chốt trong tương lai. Các thành phố có môi trường lành mạnh sẽ khẳng định được vị thế là điểm thu hút nhân tài và doanh nghiệp công nghệ.

Xếp hạng các thành phố công nghệ của Savills Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Savills “Các thành phố công nghệ 2017”

Nicky Wightman, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp toàn cầu của Savills, chia sẻ: “Ngày càng có nhiều người tài trẻ tuổi trong lĩnh vực công nghệ có nhu cầu sinh sống ở các khu dân cư sôi động, lành mạnh, thuận tiện để đi bộ hoặc đạp xe đến nơi làm việc, vì vậy, thế hệ nhân tài này bị thu hút về các đô thị. Chính vì thế, lần đầu tiên, chúng tôi đã tìm ra các thành phố có được những ưu điểm về nhân khẩu học này. “Sôi động” và “lành mạnh” thường là 2 yếu tố phải hoán đổi cho nhau, tuy vậy Amsterdam và Toronto đã cân bằng được 2 khía cạnh này. Mặt khác, ở Copenhagen các dịch vụ giải trí và đời sống về đêm không sôi động như các thành phố lớn khác. Tuy vậy, thế hệ nhân tài trẻ đang ngày càng đề cao tác động của môi trường sống đến sức khỏe thể chất và tinh thần, vì thế thành phố này có thể sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn trong tương lai. Các doanh nghiệp muốn tìm cách thu hút nhân tài trẻ cần đặc biệt lưu tâm đến các yếu tố này khi tìm địa điểm đặt văn phòng mới”.

Chi phí cư trú (phí thuê nhà ở và mặt bằng văn phòng cho 1 nhân viên trong 1 năm) là 39.700 USD ở Amsterdam, 35.800 USD ở Toronto và 33.500 USD ở Copenhagen - chỉ bằng 1 nửa so với London, New York hoặc San Francisco, các thành phố này có mức chi phí vượt 65.000 USD/năm.

Paul Tostevin, Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Savills bổ sung thêm: “Các thành phố nhỏ thường được đánh giá là “lành mạnh” hơn. Mặt khác, các đô thị đông đúc như London, New York và Tokyo lại có nhiều dịch vụ bán lẻ, giải trí về đêm và trải nghiệm văn hóa; đây luôn là các yếu tố hấp dẫn đối với một số người đi làm. Ở giữa là các thành phố như Amsterdam, Toronto và Berlin hội tụ cả 2 yếu tố trên. Các thành phố này không đòi hỏi nhiều thời gian đi lại, cung cấp nhiều tiện ích thuận tiện, có lối sống cân bằng hơn giữa đời sống và công việc và chúng tôi nghĩ rằng các thành phố này sẽ tăng hạng nhờ tầm ảnh hưởng của các đô thị này đến nền kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ”.