Lưu ý khi mua tivi cuối năm

Năm nào cũng vậy cứ mỗi dịp tết đến xuân về là thị trường các mặt hàng tivi lại trở nên sôi động. Do dịp tết cả gia đình đoàn tụ bên nhau nên việc sắm sửa một chiếc tivi mới to hơn, đẹp hơn để cả nhà cùng nhau xem là điều mà gia đình nào cũng mong muốn. Tuy nhiên để chọn mua được một chiếc tivi phù hợp cả về giá tiền lẫn tính năng thì không phải là dễ. Nếu không tìm hiểu trước thông tin thì rất có thể bạn sẽ rơi vào những cái “bẫy” khuyến mại của các siêu thị điện máy. Dưới đây là một số chú ý cơ bản khi chọn mua một chiếc tivi trong mùa mua sắm cuối năm này.

Xả hàng các model cũ giá tưởng rẻ mà không rẻ

Cuối năm là dịp rất tốt để các siêu thị điện máy tung ra các chương trình khuyến mại để xả hàng các model đã cũ, lỗi thời “dọn chỗ” cho những model của năm mới. Ngoài điện thoại smartphone ra thì tivi cũng là một trong những mặt hàng được các siêu thị điện máy xả hàng khá nhiều với những thông tin khuyến mại khá là “lọt tai, lọt mắt’’ .

Khác với điện thoại smartphone, mặt hàng tivi chúng ta sẽ không có nhiều thông tin trên các trang công nghệ về chúng. Vì vậy nếu chỉ tin vào những lời quảng cáo của các siêu thị điện máy mà không tìm hiểu kỹ thông tin thì rất có thể bạn sẽ mua phải những model đã cũ không nhiều tính năng mới nhưng giá thành lại chẳng rẻ hơn những model mới là bao.

Kích thước của tivi và độ phân giải quá lệch lạc?

Khác với màn hình máy tính chúng ta phải ngồi sát với màn vì vậy 1 màn hình 27 inch sử dụng phân giải 4K đã thấy khác biệt hoàn toàn với FullHD. Nhưng TV thì khác, khoảng cách phổ thông mà chúng ta vẫn sử dụng là khoảng 3 mét. Với khoảng cách này tỉ lệ giữa phân giải và kích cỡ màn hình phù hợp có chút thay đổi.

Khi chọn mua tivi thì kích thước và độ phân giải của tivi cũng là một điều khá quan trọng. Để chọn được những chiếc tivi phù hợp với gia đình thì điều đầu tiên bạn cần quan tâm đó là kích thước. Khi đã lựa chọn được kích thước phù hợp rồi chúng ta sẽ xét đến 2 yếu tố tiếp theo đó là giá thành và tính năng.

Bạn nên tránh chọn những chiếc có kích thước rất to nhưng độ phân giải lại thấp. Độ phân giải thấp trên một kích thước màn hình to sẽ khiến cho hình ảnh bị rỗ, không được sắc nét.

Khi dạo một vòng gian hàng tivi bạn sẽ còn gặp cả trường hợp có những chiếc ti vi kích thước chỉ 40 đến 43 inch nhưng lại có độ phân giải lên đến 2K hay thậm chí là 4K. Việc trang độ phân giải cao lên một màn hình có kích thước bé như vậy có phần khá lãng phí khi mà ở kích thước này chỉ cần độ phân giải Full HD là đã sắc nét nồi. Bạn nên cân nhắc kỹ khi chọn mua những chiếc tivi này vì nó có giá cao hơn những chiếc tivi có cùng kích cỡ với độ phân giải Full HD khá nhiều. Vì vậy chọn lựa độ phân giải 4K ở kích thước này có 1 chút lãng phí so với số tiền bỏ ra.

Tính năng 3D có thực sự cần thiết không?

Trong một vài năm trở lại đây tính năng 3D đã được một số nhà sản xuất mang lên những chiếc tivi của mình. Tuy nhiên trên thực tế thì tính năng này cũng chỉ là trang bị “ cho có” chứ chưa được nhiều người sử dụng. Lý do là nội dung về 3D chưa thực sự phổ biến, các bộ phim 3D hiện nay đa số đều sử dụng công nghệ để giả lập hình ảnh 3D chứ chưa phải là một bộ phim 3D đích thực. Ngoài ra khi xem phim 3D chúng ta sẽ phải đeo một chiếc kính, nếu xem trong thời gian dài sẽ gây hiện tượng mỏi mắt hay đau đầu. Do đó ở thời điểm này nếu bạn không quá quan trọng tính năng 3D thì không nên lựa chọn những sản phẩm có trang bị thêm tính năng này vì giá thành sẽ bị đội lên khá cao.

Chọn tivi màn hình cong hay màn hình phẳng?

Tivi màn hình cong? Nếu mới chỉ nghe mà chưa được nhìn thấy tận mắt thì chắc hẳn bạn đang nghĩ đến những chiếc tivi màn hình CRT từ ngày xưa đúng không nào. Tuy nhiên chiếc tivi màn hình cong mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là những chiếc tivi sử dụng công nghệ màn hình OLED cong.

Những chiếc tivi màn hình cong này khi so sánh với màn hình phẳng thì có ưu điểm là hình ảnh hiển thị có chiều sâu hơn. Do màn hình cong nên khi ngồi tại chính diện chiếc tivi bạn sẽ có cảm giác mọi thứ rộng hơn chiếc tivi màn hình phẳng có cùng thông số inch. Ngoài ra màn hình cong cũng cho hình ảnh sẽ sắt nét và có độ tương phản tốt từ mọi hướng nhìn. Do màn hình tivi cong nên khoảng cách từ mắt chúng ta đến mọi vị trí trên màn hình sẽ đồng nhất và nhờ đó chất lượng hình ảnh của tivi sẽ luôn được duy trì trên mọi điểm ảnh và mọi hướng nhìn.

Ngoài những ưu điểm kể trên thì tivi màn hình cong có nhược điểm là dễ bị phản xạ ánh sáng. Độ cong của màn hình tivi sẽ khiến nó bị hắt sáng rồi lan ra khắp tivi, gây ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh khi xem. Do đó, tivi màn hình cong không phù hợp để bố trí ở những không gian quá nhiều ánh sáng, gần cửa sổ, phòng có nhiều đồ kim loại dễ hắt sáng...

Tivi màn hình cong cũng không phù hợp lắm khi treo tường. Với tivi màn hình phẳng, chúng ta chỉ việc ốp thẳng tivi vào tường, rất vừa vặn và dễ dàng. Trong khi đó, nếu treo tường chiếc tivi màn hình cong thì sẽ tạo ra một khoảng trống giữa tivi và tường. Nhìn theo hướng ngang sẽ thấy không được thẩm mỹ cho lắm.

Do đây là công nghệ màn hình khá mới mẻ nên những chiếc tivi màn hình cong này có giá đắt hơn những chiếc tivi màn hình phẳng phá nhiều. Như vậy tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn cho gia đình mình một chiếc tivi sao cho phù hợp để xem trong dịp năm mới này.