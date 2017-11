12 con đường ẩm thực hấp dẫn nhất trên thế giới





1. Đường hoành thánh Richmond - Canada: Các loại hoành thánh và há cảo có thể được tìm thấy dọc theo con đường Richmond. Con đường có khoảng 20 món ăn bao gồm món hoành thánh và há cảo ngon nhất nổi tiếng khắp Richmond.

2. Con đường Sligo - Ai Len: Con đường Sligo nằm ở gần một hải cảng là nơi có nền ẩm thực đa dạng và cũng là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện từ thu hoạch hải sản đến các cuộc hội thảo làm mứt cho trẻ em. Một điểm đặc biệt khác, con đường ẩm thực kết nối với các nhà cung cấp hải sản ở hải cảng gần đó, vì vậy bạn có thể thưởng thức cua ở Vịnh Donegal hay ngồi xuống nhâm nhi một đĩa tôm Mullaghmore.

3. Đường pho mát bia - Kentucky, Mỹ: Một trong những di sản văn hoá tuyệt vời của Kentucky là món pho mát bia, được làm từ phô mai, bia nhạt, sốt Worcestershire và nước sốt nóng được thưởng thức cùng với bánh quy giòn, bánh Pretzels, hoặc rau sống. Nhà hàng của Johnny Allman ở Kentucky là nhà hàng đầu tiên phục vụ món pho mát bia năm 1940, sau đó trở thành món ăn phổ biến cả khu vực.

4. Con đường Neck of the Woods - North Carolina: Con đường Neck of the Woods nằm ở vùng cao nguyên phía Bắc Carolina, một phần của vùng Appalachia thuộc miền đông Hoa Kỳ. Khu vực được biết đến với các loại mứt tự làm, phô mai trang trại, bánh táo tươi và ngô tươi. Tất cả những nhà sản xuất tại đây đều có một điểm chung là niềm đam mê duy trì di sản khu vực.

5. Đường bánh táo Apple Pie - Ontario: Bạn có thể trải nghiệm một cuộc phiêu lưu trên con đường Apple Pie tại Ontario nằm xung quanh Vịnh Georgia Georgia của Hồ Huron. Mọi du khách sẽ trở nên thích thú khi đi trên con đường từng nổi tiếng trong ngành công nghiệp táo của khu vực có niên đại từ những năm 1800.

6. Con đường nấu rượu Whisky - Scotland: Đường Malt Whisky của Scotland tạo cơ hội để du khách có thể khám phá trọn vẹn nhất hương vị rượu whisky nguyên bản của đất nước này. Rượu whisky malt - thường được chế biến bằng lúa mạch đun sôi, nhưng đôi khi là lúa mạch đen. Đây là niềm tự hào của vùng Moray Speyside, một khu rừng ven biển và những ngọn đồi, nơi tập trung nhiều nhất các nhà máy rượu whisky malt trên hành tinh.

7. Con đường rượu vang Đức: Được thành lập vào năm 1935, tuyến đường rượu vang Đức nổi tiếng chạy qua một trong những vùng nóng nhất đất nước. Từ vùng Schweigen - Rechtenbach bên cạnh biên giới phía Bắc của Pháp, dài 83 km, quanh co với những ngọn đồi và rừng Palatinate, đến Bockenheim an der Weinstrasse. Tuyến đường rượu vang được thiết lập gần một thế kỷ này đã tạo dựng danh tiếng cho các loại rượu vang phổ biến của Đức như “reisling”, “spätburgunder” và “weissburgunder”.

8. Đường phô mai Camembert ở Normandy - Pháp: Tuyến đường phô mai Camembert ở Normandy là tuyến đường nổi tiếng nhất về các loại phô mai trong thành phố. Con đường Camembert dài 56 km với vườn cây ăn quả và những ngôi làng nhỏ như “Ticheville” và “Crouttes”, nơi Marie Harel - nhà phát minh ra món phô mai Camembert của thế kỷ 18 đã ra đời. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử của loại phô mai mềm này tại Bảo tàng Camembert ở Vimoutiers.

9. Đường bánh Doughnut - Ohio: Dù là bánh doughnut phủ kem, doughnut phủ sô-cô-la hay bánh doughnut không thì tất cả chúng đều rất thú vị. Chính vì vậy một con đường bánh doughnut tại Butler Country đã được ra đời và rất nổi tiếng.

10. Đường bánh nóng Tamale ở đồng bằng sông Mississippi: Đồng bằng sông Mississippi có lẽ không phải là địa điểm đầu tiên mà bạn nghĩ đến về bánh tamale nóng - một loại bánh nhỏ, mỏng và có nhiều lá của những người Latin. Bánh thường được hấp nhưng đôi khi cũng được chiên. Nó đã trở thành một biểu tượng của khu vực này.

11. Đường ẩm thực lẩu phô mát Fondue Schönried - Thụy Sĩ: Đường lẩu pho mát Fondue Land ở Gstaad khiến du khách sẽ liên tưởng tới việc leo lên đỉnh núi và ăn lẩu phô mát trong một chiếc nồi hình núm. Tuyến đường này kết hợp những cảnh quan tuyệt đẹp ngoài trời với một trong những món ăn tuyệt vời của quốc gia Thụy Sĩ: sò phô mai nướng. Những người leo núi sẽ đến mua pho mát tại các nhà máy sữa địa phương, đặc biệt là nhà máy Schönrieder Dairy, và mang đầy các dụng cụ nấu, đồ nấu nướng, hỗn hợp pha sữa, bánh mì và gia vị cần thiết cho một bữa tiệc lẩu phô mát. Tất nhiên, rượu vang cũng cần thiết. Sau đó, họ sẽ vừa nghỉ ngơi vừa nhâm nhi món phô mát trên đỉnh núi.

12. Con đường ẩm thực ở dãy núi Clwydian - Xứ Wales: Đường ẩm thực Clwydian ở phía bắc xứ Wales giới thiệu các doanh nghiệp địa phương và các nhà cung cấp thực phẩm như thịt được nuôi thủ công và trứng gia cầm được trong môi trường tự nhiên. Trên tuyến đường hãy ghé ngang Celtic Woodsmith, gia đình sản xuất mật ong, mứt cam và mù tạt; công ty pho mát Cheese Little Welsh và nhà máy bia Hafod để làm dịu cơn khát của bạn.